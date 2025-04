“No juego para Lorenzo ni para nadie”: Marino fue contundente tras ser figura en Libertadores

No cabe duda que Marino Hinestroza es uno de los mejores futbolistas de Atlético Nacional, razón por la cual, Néstor Lorenzo lo convoco a la Selección Colombia para la doble fecha de eliminatorias de marzo, aunque no recibió la oportunidad de jugar ni un minuto.

Al joven futbolista le preguntaron si piensa en la ‘Tricolor’ luego de tener un brillante partido, pero él dejó claro que está concentrado en el cuadro ‘Verdolaga’.

Marino aportó un gol y dos asistencias en la victoria por tres goles sobre Nacional de Uruguay, ganándose todos los elogios. En zona mixta habló sobre su presente y dejó claro que está trabajando para crecer, más no pensando en Selección Colombia: “Me dedico a jugar y no juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, mi equipo y para mis compañeros que merecen lo mejor de mí. No juego para nadie”.

De igual manera, Hinestroza demostró la ambición que tiene de lograr cosas importantes, especialmente en la Copa Libertadores con Atlético Nacional:

“Me siento bien, pero quiero más y esto para mí no es nada. Sabíamos lo que nos estábamos jugando y lo que conlleva jugar este torneo. Este fue el fruto de nuestro entren y nuestro trabajo día a día. Pudimos iniciar con pie derecho y eso da confianza”.

Finalmente, el ‘18′ de Nacional le agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo, sin importar que fuera tan tarde el partido:

“La verdad estamos muy contentos con la victoria, pienso que esta gente se lo merece, vino aquí nos llenó el estadio a las 9 de la noche y más de uno tiene que ir a trabajar mañana. Estoy feliz por el equipo porque merecíamos la victoria y no la llevamos”.