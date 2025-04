“Se armó un problema”, Vélez destapó lo qué pasó en el camerino de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez hizo una delicada revelación sobre lo que pasó, según le contó alguien que estuvo presente, en el camerino de la Selección Colombia en el partido ante Paraguay en donde un jugador le armó pataleta al entrenador Néstor Lorenzo y le contrarió una decisión.

Todo se dio en medio del juego de la Tricolor ante su similar de Paraguay en la última jornada de Eliminatoria que se terminó igualando 2-2, pero fue en el entretiempo, cuando se ganaba 2-1 que se quiso replantear la situación.

De acuerdo con lo que detalló el periodista en su programa, el entrenador quiso hacer cambios para el segundo tiempo, pero el berrinche de un jugador y su falta de autoridad impidieron que se diera esa situación.

Jugador de Colombia le hizo pataleta a Néstor Lorenzo en el camerino

Al respecto, Carlos Antonio Vélez señaló: “Sé el milagro, pero no el santo, aunque me imagino el santo (…) Fuentes de alta credibilidad, que estaban en el sitio, me contaron que Lorenzo (Néstor) sí quiso hacer cambios en el entretiempo para la segunda parte, después del descuento. Él quiso hacer cambios en el vestuario, pero le hicieron pataleta. Hubo quien, no hablan de varios, sino de un jugador que reprobó la decisión del director técnico”.

“Lo triste de este anuncio es que, si el DT quería hacer las modificaciones y alguien le hizo pataleta, él no se haya impuesto, con la verticalidad que le exige su posición”, agregó.

Dejando en claro que “Esto no es un chisme, es una noticia y ustedes saben que yo lo sé. Aquí no hay ningún bochinche, aquí hay una realidad. Lorenzo quiso hacer un cambio al entretiempo y se le armó un problema”.

De paso reflexionó que “La culpa la tiene él que le ha dado largas a muchos jugadores con su club de amigos, les ha tirado la camiseta por encima de la meritocracia, sin respetar el buen momento de los jugadores y pone a los que él cree les debe agradecer, no sé qué, porque no hemos ganado nada. Él creó esos monstruos y ahora es víctima de su propio invento”.

“Estas cositas se van sabiendo y apenas tenga confirmado el nombre de quien hizo la pataleta, lo voy a contar, porque esto irrespetuoso para con la autoridad del técnico, como con la Selección Nacional y no me extraña que eso pase. Al contrario, se había demorado esto en ser denunciado por los mismos componentes del equipo. Estoy averiguando todo eso”, finalizó.

