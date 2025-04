“Marino tiene cosas del Tino”: Periodista de ESPN se emocionó con el debut de Hinestroza en Libertadores

Marino Hinestroza fue una de las figuras en la goleada de Atlético Nacional contra Nacional de Uruguay en su debut por la Copa Libertadores. Además de conseguir el primer gol del compromiso, fue desequilibrante por su banda, generando peligro constantemente.

Tan bueno fue el partido de Marino que hasta un periodista de ESPN lo comparó con Faustino ‘Tino’ Asprilla.

En el programa ‘F90′, por supuesto, exaltaron la brillante presentación del cuadro ‘Verdolaga’, ante sus hinchas en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, con una contundente victoria por tres goles.

Alfredo Morelos, Kevin Viveros y el mencionado Marino Hinestroza fueron los encargados de anotar, pero el rendimiento de todos los jugadores estuvo a la altura. Sin embargo, fue el ‘18′ quien se ‘robó las miradas’, entonces Luis Arturo Henao se atrevió a comparar sus habilidades con las del Tino Asprilla: “Marino tiene cosas del Tino, esa velocidad y ese regate”.

Además, reveló las palabras de Willington Ortíz, el histórico futbolista colombiano, quien es considerado por muchos como el mejor de nuestra historia, acerca de Marino: “Willington (Ortíz) dijo ‘yo jugaba como este pelado’, qué elogio”.

Henao aprovechó para destacar cuáles son las mayores fortalezas de Marino, exaltando que no es individualista: “Maneja la pierna derecha, la izquierda, él no es egoísta, cuando tiene que hacer pase, la entrega, cuando va al 1 contra 1, lo hace. Los pelados que son muy habilidosos suelen querer hacerlo ellos”.

Finalmente, Luis Arturo contó una conversación que tuvo en su momento con Pablo Repetto, anterior entrenador de Atlético Nacional: “Lo que pasa es que Marino estuvo en Brasil, en México y en la MLS. En México le hace gol al Pachuca y (Pablo) Repetto me contaba que él le dijo al defensa que no lo dejara voltear porque, si no, perdía”.