Polilla Da Silva se explayó contra el arbitraje: “Digo que es mala suerte para no meterme en problemas”

Luego de once fechas del ‘todos contra todos’, América de Cali es el líder del fútbol colombiano con 24 puntos. Los tres más recientes los consiguió en el Estadio Pascual Guerrero con una nómina mixta ante Fortaleza, donde no faltaron las polémicas arbitrales.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva, quien se ha ausentado de varios partidos, no quiso hablar tan frentero sobre las decisiones del árbitro por temor a recibir una nueva sanción, aunque demostró que no estuvo muy de acuerdo con lo que sucedió.

Durante la conferencia de prensa, ‘Polilla’ demostró su alegría por conseguir una nueva victoria que les permite estar en lo más alto del fútbol colombiano, que además, les permitirá jugar su partido de Copa Sudamericana con la tranquilidad de gozar de un buen presente en el rentado local: “Contento por el resultado, contento por los muchachos que actuaron hoy porque compitieron bien. Hicimos un gran primer tiempo, asfixiamos al rival, podíamos hacer un gol más, en el segundo tiempo el ritmo fue menor. Son puntos que pese a sufrir nos hace sentir orgullosos”.

No obstante, el estratega uruguayo no estaba muy contento con las decisiones de Carlos Márquez, y aunque no quiso entrar en detalles para no ser castigado, dejó claro lo que piensa sobre el nivel del arbitraje:

“Vengo de cumplir una sanción de tres fechas en el que yo entendía la decisión arbitral. Me preocupa lo que está sucediendo con América, en los últimos cuatro partidos hubo situaciones en contra nuestra. En el penal que cobra hay una falta clara, el gol que anula no lo veo. Digo que tenemos mala suerte para no meterme en ningún problema y nos prepararemos para hacer las cosas para ganar con holgura y no complicarnos con estos temas”.