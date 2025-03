Tulio Gómez abrió la posibilidad de que América juegue la Sudamericana fuera del Pascual Guerrero

América de Cali ya conoció sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana: Corinthians (Brasil), Racing (Uruguay) y Huracán (Argentina). Al respecto, Tulio Gómez dio su opinión sobre el nivel del grupo, pero dejó en el aire la posibilidad de que el equipo sea local en otro estadio que no sea el Estadio Pascual Guerrero.

El máximo accionista del cuadro ‘Escarlata’ tocó varios temas importantes relacionados con la baja asistencia al estadio y lo que puede implicar en la categoría de la plantilla:

“Si no tenemos taquillas en junio no podemos reforzarnos, nos toca salir a vender jugadores porque el costo de la nómina es muy alto. Necesitamos fortalecer nuestros ingresos para no vender jugadores”, comenzó diciendo Tulio Gómez, quien no desconoció la importancia de tener grandes jugadores en la plantilla para poderle competir a cualquier equipo del continente, prometiendo fichajes para mitad de año si el equipo consigue clasificar a la siguiente fase de la Sudamericana: “Si en junio seguimos en la pelea en Sudamericana le daremos una retomadita a la nómina, ver donde reforzarnos”.

No obstante, respecto a su participación en la Copa Sudamericana, además de anunciar que muy pronto dará a conocer los precios de los abonos, dejó una declaración que podría preocupar a los hinchas ‘Escarlatas’ y es que está la posibilidad de jugar en otro estadio en caso de no poder utilizar el Pascual Guerrero con toda su capacidad:

“Esperemos que la comisión local y el alcalde nos apoye para Sudamericana o si no nos toca mirar otras alternativas (otro estadio)”.

Finalmente, ‘Don Tulio’ dijo que a pesar de los equipos que enfrentarán, confía en poder competir ‘de tú a tú’: “Nos tocó un grupo muy duro pero tenemos jugadores de calidad para dar la pelea”.