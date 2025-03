“Compensa lo que hoy no puede dar en cancha”: Vélez aplaudió lo que hizo Falcao con Neyser Villarreal

Radamel Falcao García no ha vuelto a jugar con Millonarios debido a una lesión en su cuádriceps que sufrió a inicios de marzo, siendo uno de los tantos jugadores del ‘Embajador’ que no está disponible.

No obstante, el ‘Tigre’ es un líder importante dentro y fuera de la cancha, así que regañó a Neyser Villarreal por pararse en el balón durante el clásico contra Santa Fe, gesto que aplaudió Carlos Antonio Vélez.

Millonarios se quedó con los tres puntos en el más reciente clásico capitalino, pero se habló más sobre la polémica que desató Neyser Villarreal, incluso más que de la victoria. De hecho, Hugo Rodallega dijo que la zona mixta que iba a escribirle a Falcao para que corrigiera al joven futbolista.

No hay certeza si el capitán de Santa Fe habló con el capitán de Millonarios, pero lo que sí se sabe es que Falcao lo regañó y el propio Neyser lo confesó: “El viernes me llamó y me dijo: ‘primero que todo, felicitaciones por el buen partido’, pero después me dijo, ‘eso que hizo, no lo vuelva a hacer porque eso no genera nada. En Argentina te patean’ y yo, Tigre, pero, y él me dijo así: ‘Cállese. Esa paradinha, usted no vuelva a hacer esa payasada’“.

Entonces Carlos Antonio Vélez, quien desde el principio estuvo en desacuerdo con esta jugada, aprovechó el respaldo de un futbolista histórico como Falcao para respaldar su postura y dejar claro que a pesar de no estar en su mejor nivel, el ‘9′ tiene mucho por aportar todavía:

“Fin de la inútil polémica… si alguien sabe de ese tema es quien ha sido muy grande sin necesitar de excesos q ensucian al futbol! Grande Falcao... esas enseñanzas a los jóvenes compensa lo q hoy no puede ya dar en cancha!!“.