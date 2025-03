“No lo pienso discutir”: Iván Mejía no titubeó para elegir al mejor futbolista colombiano de la historia

Iván Mejía es uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria de nuestro país, y aunque actualmente ya está retirado de los medios de comunicación, sigue muy activo a través de sus redes sociales. En esta ocasión, no tuvo ningún reparo en elegir al mejor futbolista colombiano de todos los tiempos.

Para nadie es un secreto que Colombia es un país lleno de talento en el fútbol, y no por nada, han salido jugadores tan importantes a nivel mundial. El ‘Pibe’ Valderrama, el ‘Tino’ Asprilla, Freddy Rincón, James Rodríguez o Radamel Falcao, solo por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, para Iván Mejía, ninguno de ellos es el mejor futbolista que haya nacido en Colombia. Según ‘Don Iván’, quien se queda con ese puesto es Willington Ortíz, quien precisamente está cumpliendo años, hoy, 26 de febrero, así que aprovechó la felicitación del América de Cali para dejar en claro su postura: “El mejor jugador nacido en Colombia que haya visto y no lo pienso discutir con nadie”.

Iván Mejía se cansó que Néstor Lorenzo no ponga a Juan Fernando Quintero:

‘Don Iván’ no le perdió la pista de la Selección Colombia en esta doble jornada de marzo, donde JuanFer no recibió la oportunidad de jugar.

Al otrora periodista de Caracol Radio, reconocido por su programa ‘El Pulso del Fútbol’, no le tembló la voz para decirle a Néstor Lorenzo que si no va a utilizar a Juan Fernando Quintero, mejor no lo siga convocando: “Si Juanfer no le sirve a Lorenzo en un partido como el de hoy, que no lo vuelva a convocar. No entendí su ausencia. Con Paraguay replegado Juanfer era pusible solución”.

