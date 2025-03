Carlos Antonio Vélez se puso de acuerdo con Iván Mejía y pidió respeto para JuanFer Quintero

Una de las grandes preguntas que se generó luego de la fatídica doble fecha que jugó la Selección Colombia en marzo, donde apenas consiguió un punto de seis posibles, es la suplencia de Juan Fernando Quintero en los dos juegos.

Iván Mejía le dijo a Néstor Lorenzo que no convoque a JuanFer si no lo va a usar y Carlos Antonio respaldó su opinión.

En primer lugar, Iván Mejía Álvarez hizo un análisis del empate de la Selección Colombia contra Paraguay, donde prefirió meter al minuto 60 a jugadores como Yerry Mina o Jaminton Campaz en lugar de Juan Fernando Quintero. Según ‘Don Iván’, es mejor que Lorenzo no vuelva a convocar a Quintero si no lo va a tener en cuenta:

“Si Juanfer no le sirve a Lorenzo en un partido como el de hoy, que no lo vuelva a convocar. No entendí su ausencia. Con Paraguay replegado Juanfer era pusible solución”.

Entonces Carlos Antonio Vélez habló en ‘Palabras Mayores’ también opinó sobre JuanFer y dejó claro que es una falta de respeto que Lorenzo lleve ‘de paseo’ a Quintero y no le haya dado ni un solo minuto. Para el comentarista de Win Sports, no lo metió para no darle la razón y el gusto a la mayoría que lo pedían.

“Yo de Juan Fernando no volvería a la Selección Colombia. Y le pido el favor por respeto al profesional que no lo vuelva a llamar y lo deje en América. El clásico hubiera estado fenomenal, América - Cali con Juan Fernando, pero lo tiene ahí que le puede solucionar el problema y no lo pone, pues que no lo llame y ya está. Solamente le faltó meter a Castaño y a Borré”.