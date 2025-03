“Que no lo vuelva a convocar”: Iván Mejía le pidió a Lorenzo no llevar a JuanFer Quintero

La Selección Colombia no pudo ganarle al combinado de Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla y el partido, que pintaba para una victoria holgada tras los primeros 12 minutos, terminó siendo un amargo empate.

Iván Mejía fue uno de los críticos y dejó claro que Néstor Lorenzo no debe seguir ninguneando así a Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas más talentosos que tiene la Selección Colombia, pero eso no ha sido suficiente para ganarse la titular en la ‘Tricolor’, es más, ni siquiera tuvo minutos en la doble fecha de marzo contra Brasil y Paraguay.

Al respecto, Iván Mejía dejó claro que parece más que se perdieron dos puntos y no que se ganó uno. Encima, Néstor Lorenzo metió a Yerry Mina y Jaminton Campaz no pudieron acoplarse a las necesidades del equipo y apenas ingresaron, llegó el tanto de Julio César Encizo que marcó el empate definitivo:

“Supo a derrota este empate con Paraguay tras ir ganando 2/0. Muy poco juego, muchas ganas pero cero talento e imaginación. Además, cuando Lorenzo intentó cerrar el partido llegó el empate y sus cambios dejaron un equipo descerebrado. Un punto que sabe a poco”

Mejía Álvarez no se quedó ahí, sino que habló acerca de Juan Fernando Quintero y le cantó la tabla a Néstor Lorenzo. Para ‘Don Iván’, si el técnico argentino en definitiva no va a utilizar a un jugador tan talentoso como JuanFer, es mejor que ni siquiera lo convoque porque no se debe tener un crack en el banco de suplentes mientras el equipo no juega a nada:

“Si Juanfer no le sirve a Lorenzo en un partido como el de hoy, que no lo vuelva a convocar. No entendí su ausencia. Con Paraguay replegado Juanfer era pusible solución”.