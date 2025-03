“Se arregló”, DT extranjero aseguró tener todo acordado para llegar a Independiente Santa Fe

Jorge Bava, entrenador uruguayo, afirmó en su país tener todo listo para ser el nuevo técnico de Independiente Santa Fe en reemplazo de Pablo Peirano.

Fue en una entrevista concedida al programa Carve Deportiva del país oriental en el que aseguró tener un acuerdo con el conjunto ‘Cardenal’ con el que solo falta la firma y por eso no da como un hecho su llegada.

Mediante la charla confirmó que ya los abogados están con el papeleo y también que habló con su colega saliente que lo animó a llegar al cuadro Albirrojo.

Jorge Bava asegura que será DT de Santa Fe

Al respecto, el uruguayo señaló: “No lo anuncio porque yo soy muy prudente y respetuoso. No te doy un sí rotundo porque todavía no terminamos de oficializar, pero sí está muy avanzado”.

Sobre cuándo se definiría, respondió: “Ya tendría que estar. Desde ayer están llevando los papeles los abogados. Lo más importante, el arreglo verbal, las condiciones y ese tema reglamentario. Esperando que se concrete para oficializarlo, pero está avanzado y acordado. Estamos en el tema legal del papeleo”.

“Viene bien, pero es un tema de respeto a la gente. Está muy avanzado, se arregló, pero una vez se ponga la firma, te puedo dar el sí rotundo”, dejó en claro.

Agregando que “Desde hace mucho se habían comunicado conmigo. No fue a las carreras. Fue todo muy estudiado y se tomaron su tiempo. Después se decidieron y tras comunicarse comenzaron a avanzar”.

De hecho, “Hablé con Pablo Peirano. Estoy muy agradecido. Siempre estuvo dispuesto a charlar sobre Santa Fe. Me dio muy buenos datos y me motivó a dirigir al club”.

Todo apunta a que Jorge Bava será el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe y solo queda esperar el anuncio oficial del equipo bogotano.