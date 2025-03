“Quemar tiempo es parte del fútbol”: Yilmar Velásquez tras el empate de Santa Fe vs Bucaramanga

Independiente Santa Fe empató a un gol con Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín en un partido que no tuvo mucho tiempo efectivo de juego, especialmente en la segunda mitad, cuando el ‘Leopardo’ tenía la ventaja en el marcador.

Entonces le preguntamos a Yilmar Velásquez por el comportamiento de los jugadores del Bucaramanga que tanto desesperó a los hinchas y esto fue lo que nos respondió.

A la rueda de prensa llegó el profesor Francisco López en compañía de Yilmar Velásquez, quien no tuvo el mejor partido en el medio campo, en primer lugar al lado de Daniel Torres y posteriormente junto a Ewil Murillo.

Sin embargo, el ‘20′ de Santa Fe no se escandalizó con el proceder del Bucaramanga al tratar de ganar algunos minutos de juego en su afán de rescatar al menos un empate. Según Velásquez, incluso Santa Fe lo hizo en el partido anterior cuando derrotaron a Once Caldas en Manizales:

“Estoy de acuerdo con él. Nosotros lo hicimos con Once Caldas, no se nos daban los pases, no estábamos efectivos. Como dije anteriormente, soy muy autocrítico, fue uno de mis peores partidos, pero defensivamente siempre estuvimos. El profesor también me pidió que tratara de controlar más el balón, estaba jugando a un pase y errando muchos balones, pero este equipo independientemente del juego, siempre mentalmente estamos ahí, estamos unidos, estamos luchando. Marmolejo siempre nos está salvando y creo que eso ha sido muy importante para mantener el cero.

Hoy un gol que yo realmente no entiendo porque veníamos todos parejos. No tenían ellos superioridad numérica y aunque perdimos el balón, todos estábamos parejos. El gol llegó y nos sorprendió, no lo esperábamos porque veníamos con el cero. Son cosas del juego y sí creo que quemar tiempo también hace parte del juego. Uno se frustra, pero también lo hemos hecho, entonces hay que aceptar las cosas como son".