David González recibió recia sanción y multa por hablar del árbitro de Junior vs Millonarios

David González, entrenador de Millonarios, recibió un duro castigo de parte del Comité Disciplinario del Campeonato que incluye la suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol, además de una multa.

Fue en la RESOLUCIÓN No. 017 de 2025 17 de Marzo de 2025 que emitió el Comité que se dio la sanción al entrenador por sus declaraciones tras el partido contra Junior en el que cargó contra el árbitro Norberto Ararat.

Entre otras, el entrenador señaló que “terminamos perdiendo por un penal que yo veo 3-4 veces y no lo veo por ninguna parte. Me hace recordar a un penal muy reciente que le pitaron al mismo equipo en Bucaramanga en donde lo vi 6-7 veces y no vi penal por ninguna parte”.

Sanción a David González

En el artículo 1 del boletín, se señala el “Sancionar, al señor David González Giraldo, Director Técnico del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) SMLMV equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa post partido, disputado por la 8ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A”.

Consideraciones

el artículo 72, numeral 2, del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF establece: “Artículo 72. Declaraciones contra las autoridades del fútbol: A toda persona que, por cualquier medio de comunicación, formule declaraciones que comprometan la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL, o que afecten la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos que componen la FCF, DIMAYOR o DIFUTBOL, sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y, en general, de cualquier oficial u oficial de partido, se le impondrán las siguientes sanciones: 2. En el caso de oficiales: suspensión de dos (2) semanas a tres (3) meses para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

Síntesis de la Decisión

“El Comité decidió sancionar al señor David González Giraldo, Director Técnico del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., con suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) SMMLV, equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa del partido disputado por la 8ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A”.