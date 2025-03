“Es muy triste”, Vélez reprochó a James Rodríguez por su excusa sobre la final de la Copa América

James Rodríguez abrió un gran debate con una reciente entrevista que dio a Edu Aguirre, de El Chiringuito, y sobre la que Carlos Antonio Vélez se refirió dejando claro que por este tipo de situaciones es que esta generación de la Selección Colombia no ganó nada.

PUBLICIDAD

En la charla, el centrocampista señaló que una de las razones para perder la final de la Copa América ante Argentina fue el arbitraje que perjudicó a la Tricolor. Entre otras, en dicho encuentro se discutió mucho un posible penal que dejaron de sancionar contra el combinado nacional.

Sobre esto, el analista habló en su programa matutino y, de paso, señaló al ‘10’ de no aparecer en los partidos claves, sentenciando que se va a ir en blanco en cuanto a títulos en su paso por el seleccionado de nuestro país.

Carlos Antonio Vélez reprocha a James Rodríguez

Al respecto, el periodista señaló: “No me quiero referir lo que don James (Rodríguez) le dijo a su amigo Edu Aguirre cuando justifica el no haber ganado la Copa América que por una actuación arbitral. Es precisamente por eso que no ganamos ningún título, porque siempre tenemos una excusa”.

Pese a no quererse referir, siguió hablando del tema: “Llegar a la final fue muy bueno, la pudimos ganar, pero no sabemos jugar ese tipo de partidos. Justamente, James Rodríguez que fue la figura contra Costa Rica, contra Panamá y en algún partidillo inicial, en los dos últimos partidos desapareció del combate. En el juego final no hizo presencia con el peso que se requiere de un líder, como tampoco lo había hecho contra Uruguay”.

Vea acá: Oiga, señora ley: Teófilo Gutiérrez sacó sus mejores armas, incluso en el banco de suplentes

“Es muy discutible la situación arbitral, pero es fácil de explicar desde un análisis que se llama carga a destiempo que fue lo que sucedió. Seguramente, por echarle la culpa a los demás y nunca mirar hacia adentro, pues ahí está la justificación: el casi y la justificación del casi. Eso es lo que no nos deja avanzar (…) Por eso no hemos avanzado, por cosas como las que don James le dijo a don Edu, echando la culpa al árbitro”, sentenció.

PUBLICIDAD

Dejando claro que “admitamos que no sabemos jugar ese tipo de partidos, que cuando llega la hora aparecen los pechosfríos y que debemos recorrer mucho camino para llegar a ganar un título. Se va a ir una generación, liderada por él mismo, sin haber ganado nada y es muy triste porque estaba cargada de buenos jugadores”.

“En definitiva, lo que más perjudica es cuando uno se dice mentiras y ahí seguiremos en la mediocridad de echarle la culpa a un tercero”, puntualizó.

Sin espacio para las excusas y descontento con las declaraciones sobre la final de la Copa América que dio James Rodríguez a Edu Aguirre, lució Carlos Antonio Vélez que sentenció al 10 a irse sin títulos de la Selección Colombia.