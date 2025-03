David González echó al agua a árbitro por confesión que le hizo del Junior vs Millonarios

David González, técnico de Millonarios, terminó muy caliente por la derrota de su equipo ante Junior y terminó cargando contra el árbitro del partido, Nolberto Ararat, del que incluso reveló una conversación que tuvieron en el aeropuerto.

Por la octava jornada de la Liga Betplay DImayor 2025-I, el conjunto Tiburón se terminó imponiendo 2-1 al Embajador en medio de un par de decisiones polémicas.

Mientras que la visita igualó de manera parcial por un cobro desde el punto penal que, para muchos fue exagerado, el cuadro local se impuso con otro penal, que para otros no fue.

David González expuso a árbitro Nolberto Ararat

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador hizo referencia a que el arbitraje fue determinante en el resultado y reveló que el propio juez le confesó que era un chicharroncito pitar dicho encuentro y expuso que estaba asustado desde antes.

“Más allá de que Junior fue superior por momentos, porque nosotros decidimos montar un bloque medio para tratar de esperar y atacar de contra, a pesar de eso sus llegadas no fueron tan claras, pero terminamos perdiendo por un penal que yo veo 3-4 veces y no lo veo por ninguna parte. Me hace recordar a un penal muy reciente que le pitaron al mismo equipo en Bucaramanga en donde lo vi 6-7 veces y no vi penal por ninguna parte”, señaló el entrenador.

Agregando: “Resulta que en los últimos 25 minutos veo faltas pitadas que, para mí, no eran y veo otras que eran y no son pitadas”.

Fue ahí cuando reveló su conversación con el juez: “Al señor árbitro que nos pitó, me lo encontré en el aeropuerto a la llegada a Barranquilla y en el saludo me dijo: ‘el chicharroncito que me tocó’ (…) si un árbitro desde el día anterior viene asustado por el chicharroncito que le toca pitar y pita prevenido y con miedo, así va a ser muy difícil. No vamos a crecer nunca”.

“El chicharroncito no lo pasa a nosotros porque pita un penalti que no existe, por meternos a nuestra área a punta de faltas, porque los mismos jugadores del equipo que ganó hoy (Junior) decían: ‘métanse al área y tírense’. Son demasiadas cosas que son muy sospechosas para mi gusto”, concluyó.

Por último, señaló que “No me quiero excusar (…), pero no podemos dejar que esto pase inadvertido y siga pasando. No puede ser que esto siga pasando”.

Caliente, así terminó David González con el árbitro Nolberto Ararat tras la derrota de Millonarios ante Junior en la ciudad de Barranquilla.