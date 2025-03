“No le crean a ese señor”: Integrante de ESPN ‘destrozó’ a Vélez por “hablar con resentimiento”

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas deportivos con más experiencia y trayectoria de nuestro país. Sin embargo, también suele levantar polémica con sus diferentes opiniones.

En este caso, aseguró que la mano de William Tesillo en el área durante Atlético Nacional vs América de Cali era un penal gigante, algo que ‘Rafa’ Sanabria desmintió y aprovechó para decir qué piensa sobre él.

El otrora árbitro del fútbol colombiano, ahora con presente como comentarista en el programa ‘F90′ de ESPN, concedió una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’, donde explicó por qué razón estuvo bien que no sancionaran penal tras la mano de Tesillo: “Una cosa es una mano antinatural que no puedes evitar sancionarla, así venga de rebote”.

Entonces a Sanabria le preguntaron por las palabras de Carlos Antonio sobre dicha jugada: "¡Que penalazo se comieron Ortiz y Acuña! ¡Qué indigestión la que les va a dar!!! Una “recomendación“ no es excepción y si lo fuera en ambos casos el texto remata diciendo “siempre y cuando no esté en posición antinaturalocupando un espacio”. Lo anterior significa que la posición del brazo o la mano es lo que AL FINAL HAY QUE TENER EN CUENTA EN TODOS LOS CASOS".

Sanabria fue sincero al señalar que no le cree ninguna palabra a Vélez: “Yo nunca le he creído a ese señor, absolutamente nada. No le crean a ese señor todo lo que dice. Nunca le he creído porque él acomoda siempre todo a su favor, es una persona que habla siempre con resentimiento de acuerdo al interés o al equipo. Él tiene buen conocimiento del fútbol, pero de las reglas no, él cree que las sabe, pero no, eso no es lo que él dice”.

