“Lo de Tesillo era penal”: La polémica en Nacional vs América puso a hablar al argentino

Atlético Nacional se quedó con la victoria frente a América de Cali en condición de local gracias a la solitaria anotación de Alfredo Morelos. No obstante, hubo una jugada controversial que ha puesto a hablar a ‘propios y extraños’ y fue la mano de William Tesillo en el área.

El árbitro decidió no señalar pena máxima pese a que el defensor tenía la mano en una posición antinatural, bajo el argumento que venía de dos rebotes.

Esto fue inconcebible para el periodista argentino, Adrian Magnoli, quien dejó claro que era penal.

El periodista de DirecTV utilizó sus redes sociales para expresar su pensamiento acerca del arbitraje colombiano, no solamente para el partido específico entre ‘Verdolagas’ y ‘Escarlatas’ sino también por lo que sucedió en el partido Junior vs Millonarios.

Este fue el mensaje de Adrián Magnoli en su cuenta de X: “En qué parte del reglamento dice que si la mano viene de un rebote de un compañero o de su propio cuerpo No es penal , lo leo , lo busco y no está, ¿habrá algún anexo y no lo publicaron? Lo de Tesillo era penal para América ahhhhh me olvidaba , Ninguno de los 2 penales que Cobró Ararat fueron".

Se revelaron los audios del VAR:

Según informaron, no se señaló penal porque el balón no venía directo de un rival, sino que hubo dos rebotes antes, así que sin importar en qué lugar estaba la mano, no se debía señalar infracción, pues eso está en la regla 12 de las consideraciones de la FIFA.

Sobre el partido de Junior contra Millonarios, dieron a conocer que en ambos penales hubo exageración por parte de los jugadores (Leo Castro y Teófilo Gutiérrez), así que no debió señalarse penal para ninguno.