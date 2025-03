“A Dios gracias por estas nuevas oportunidades”: Alberto Gamero dejó claro que el fútbol no descansa

Alberto Gamero salió de Millonarios y rápidamente le comenzaron a llover pretendientes como América de Cali o Independiente Santa Fe, pero parece que él está decidido a descansar un tiempo antes de volver a los banquillos.

PUBLICIDAD

Tanto así que se le vio en el fútbol español, específicamente en el partido Real Madrid vs Rayo Vallecano, y así lo presumió en sus redes sociales.

Le puede interesar: El partido del América que habían programado en el Campín no se jugará en Bogotá por insólita razón

El estratega samario dijo presente en el Estadio Santiago Bernabéu en el juego que tuvo al Real Madrid como vencedor gracias a los goles de Vinicius y Mbappé, contra un Rayo Vallecano que descontó por obra de Pedro Díaz.

Gamero presumió muy feliz desde España, al parecer, no por temas de trabajo sino por lujo, aunque dejó claro que el fútbol para él no tiene pausa pese a que actualmente no tenga equipo: “Real Madrid vs Rayo Vallecano - 9 de marzo 2025 ⚽️A Dios gracias por estas nuevas oportunidades. El fútbol no descansa".

¿Llegará Alberto Gamero a Santa Fe?

Múltiples versiones de la prensa aseguraron que la opción de Alberto Gamero para llegar al banquillo de Santa Fe parece lejana, no tanto por temas económicos, sino porque el samario habría rechazado esta posibilidad.

Se desconoce si tiene que ver con su pasado tan reciente en Millonarios, el rival de patio, pero él dejó claro que en algún punto sí podría acceder a dirigir al ‘León’, o incluso, a Atlético Nacional:

“Alberto Gamero es candidato para dirigir Independiente Santa Fe. En los próximos días debe haber una oferta formal. El equipo cardenal lo buscó en dos ocasiones cuando dirigía al Deportes Tolima”, fueron las palabras que concedió Alberto Gamero en Win Sports cuando le preguntaron por la posibilidad de fichar por Santa Fe.