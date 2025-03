Falcao no se puso con rodeos y fue específico al decir que en Millonarios se cierra el círculo

Las alertas de Millonarios se prendieron tras la eliminación de la Copa Sudamericana, cuando Falcao, luego de ingresar al minuto 85, no confirmó su continuidad de manera certera en el ‘Embajador’. Esto no solamente por los pocos minutos que tuvo en el torneo internacional, sino por las palabras de Gustavo Serpa que no le habrían caído muy bien.

En la mañana de este viernes 7 de marzo se pronunció con un largo mensaje donde celebró sus dos décadas de carrera y dejó claro que llegar a Millonarios es cerrar un círculo.

Para nadie es un secreto que el sueño de ‘El Tigre’ era llegar al equipo de sus amores y para el segundo semestre de 2024 finalmente lo logró, quedándose a un paso de alcanzar la final del fútbol colombiano.

Sin embargo, algunos problemas ajenos lo han afectado y hay incertidumbre acerca de su continuidad, pero no perdió la oportunidad para agradecer a cada persona y cada equipo que han hecho de su carrera una de las mejores que un futbolista colombiano haya tenido:

“Hace 20 años, el fútbol me regaló la oportunidad de vivir un sueño. Lo que comenzó con un balón y una ilusión, se convirtió en un camino lleno de aprendizajes, sacrificios y momentos inolvidables. Desde mi debut hasta jugar en algunos de los estadios más emblemáticos del mundo, cada paso ha sido una prueba, cada caída una enseñanza y cada gol un motivo de alegría, no solo para mí, sino para quienes han estado a mi lado en este viaje. Tuve la fortuna de compartir vestuario con grandes jugadores y de formar parte de equipos que me enseñaron el verdadero significado del trabajo en equipo. Celebré títulos con River Plate en Argentina, viví noches inolvidables con el Porto en Europa, defendí con orgullo la camiseta del Atlético de Madrid y fui parte del resurgir del Mónaco. También tuve la oportunidad de jugar en clubes históricos como Manchester United, Chelsea y Galatasaray, cada uno dejándome experiencias valiosas. En el Rayo Vallecano encontré una familia dentro y fuera de la cancha, y hoy sigo disfrutando del fútbol con la misma pasión en Millonarios, el equipo que soñé vestir desde niño. Con la Selección Colombia, viví el honor más grande: representar a mi país en un Mundial. Cada vez que anoté con la tricolor, sentí el respaldo de millones de colombianos que han estado en cada triunfo y cada adversidad. Hoy, al mirar atrás, no veo solo trofeos o estadísticas. Veo el esfuerzo de muchas personas, la entrega de mis compañeros, el apoyo incondicional de mi familia y el cariño de los aficionados. Nada de esto hubiera sido posible sin ellos. Agradezco a Dios por cada oportunidad, a mi familia por ser mi refugio y a todos los que han sido parte de este recorrido. El fútbol me ha dado todo, y ahora la vida me ha dado la alegría de volver a casa, a un club que siempre llevé en mi corazón. Vestir la camiseta de Millonarios es cerrar un círculo que inició con un sueño de niño. Seguiré entregándolo todo con la misma pasión de siempre. ¡Gracias por tanto y vamos por más!“.