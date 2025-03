¿Gustavo Serpa tenía razón sobre Falcao? Hinchas de Millonarios ‘se pararon duro’ con sus respuestas

En los últimos días, se ha hablado mucho sobre el ambiente que hay dentro de Millonarios, no tanto por el rendimiento deportivo del equipo que recién le ganó por dos goles a Deportes Tolima, sino por las palabras de Gustavo Serpa, donde se lavó las manos sobre el fracaso del equipo en 2024.

Entonces, en Publimetro Colombia nos acercamos a los hinchas del ‘Embajador’ para saber su opinión sobre lo que dijo el máximo accionista.

En primer lugar, hay que recordar qué dijo Gustavo Serpa: “Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo (en Pasto) o nosotros somos responsables de armar una nómina que quede primero en la reclasificación. De eso sí, somos responsables, de ser competitivos. Pero nosotros no podemos hacernos cargo de que jugadores de alto calibre como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, no tengan el performance debido en el último partido. Yo le respondo por esto”.

Sus declaraciones levantaron gran polémica, así que en la zona mixta tras el partido de Millonarios vs Tolima, le preguntaron al ‘Tigre’ si ya había hablado con el accionista y si esa situación condicionaba su renovación por seis meses más (teniendo en cuenta que su vínculo está hasta junio con la posibilidad de renovar hasta diciembre): “Ha sido una semana difícil para mi familia y para mí, ha sido una semana de reflexión y de meditar las situaciones, y va a seguir siendo así en los próximos días, pero lo más importante es el compromiso con el club, la institución, los jugadores y la hinchada que siempre ha estado apoyándonos”.

Así que, a continuación, le presentamos qué piensan los hinchas de Millonarios sobre esta incómoda situación: