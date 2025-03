“El tiempo da la razón”: JuanFer le dejó claro al Junior que él es el rey y nada se toma personal

Mucho picante tenía el regreso de Juan Fernando Quintero al Metropolitano de Barranquilla luego de lo que fue su fugaz paso por el Junior, pero ahora consolidado como titular con América de Cali.

El ‘8′, quien desperdició un penal durante el partido, pero luego anotó en la tanda que definió la clasificación del ‘Escarlata’ sobre el ‘Tiburón’, dejó claro que para él era un partido más y no se lo tomó personal.

Para nadie es un secreto que la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior, en su momento, decepcionó a todos los hinchas, quienes esperaban verlo más, pero se tuvieron que conformar con siete partidos bajo las órdenes de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

Luego él se fue a Racing y los hinchas no quedaron contentos, mucho menos con su regreso al fútbol colombiano, pero ahora al América de Cali, así que había tensión por este partido de Copa Sudamericana.

Sin embargo, JuanFer fue sincero al decir que para él no había nada especial, sino que era un partido más, aunque era importante para su equipo, pero nada que ver con algo personal.

De hecho, Quintero compartió algunas palabras con medios de comunicación en la zona mixta, donde remarcó su tranquilidad tras derrotar al Junior;

“Para mí no, hace 2 meses gané la copa, es un partido más, pero en general no (una revancha personal), era un buen rival, es un gran equipo, pero no me tomo nada personal, el tiempo da la razón y hoy estamos clasificando”.

Luego le preguntaron a JuanFer qué significaba el gesto de la corona que se le vio haciendo precisamente camino a los vestidores, y él, con toda la franqueza, no dejó lugar a dudas: “Que soy el rey”.