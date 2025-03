Duván Vergara recordó que es hincha del Junior para ‘mandarle su recado’ a los hinchas del América

Duván Vergara no solamente es el capitán, sino que es uno de los mejores jugadores que tiene América de Cali, y así lo demostró en el partido contra Junior, donde se reportó con el segundo tanto del compromiso para su equipo.

PUBLICIDAD

En la tanda de penales no cobró porque ya había sido sustituido, pero en la zona mixta aprovechó la clasificación para mandarle su mensaje a los hinchas del cuadro ‘Escarlata’.

Vea también: Falcao no se puso con rodeos y fue específico al decir que en Millonarios se cierra el círculo

Resulta que Duván Vergara, pese a que es un referente sin discusión en el América, siempre ha sido claro al decir que es hincha del Junior, hecho que le causó bastantes problemas con la hinchada de su equipo porque justo habían perdido un partido a manos del ‘Tiburón’, así que le dijeron de todo.

Entonces ahora que América se impuso al Junior y él aportó un gol, recordó el maltrato por cuenta de algunos hinchas, así que insistió en que es hincha del Junior y eso no le impide ser profesional o darle prioridad al América.

“Siempre tengo mucho respeto. Saben que soy hincha de Junior. Ahora está la otra cara de la moneda. La vez pasada no me fue bien, dije que era hincha de Junior y me querían matar. Ahora lo vuelvo y lo digo, y ¿Ahora qué? Hay que disfrutar, siempre que le hago gol no lo celebró. Ahora me debo al América y hay que disfrutar”.

El capitán del ‘Escarlata’ también hizo un balance de lo que fue el partido en el Metropolitano de Barranquilla y además de señalar su alegría por la victoria, aseguró que hay mucho por trabajar, pues estuvieron cerca de quedar eliminados:

“Un partido duro, en una plaza dura, pero lo sacamos adelante. Un 10 de 10 el primer tiempo. En el segundo entramos dormidos, gracias a Dios fue fuera de lugar, pero después hubo desconcentraciones de nosotros, estamos cosas no pueden pasar. Debemos mejorar, pero gracias a Dios pasamos”.