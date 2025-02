“Me dan rabia”, Duván Vergara y su mensaje a la hinchada de América

Duván Vergara fue de frente con los hinchas de América de Cali y pese a la victoria ante Independiente Santa Fe, dejó claro que hay detallitos que no están bien e incluso dejó claro que actitudes de los aficionados le hacen dar rabia y lo llegan a poner triste.

Todo esto se dio tras la victoria 2-0 del cuadro Escarlata ante Independiente Santa Fe en la quinta jornada de la Liga Betplay Dimayor 2025-I.

El cuadro vallecaucano se impuso con goles de Rodrigo Holgado y de Jean Carlos Pestaña ante un rival que tuvo 10 hombres desde el minuto 71. Con el triunfo, los dirigidos por Jorge Da Silva llegaron a 10 puntos y están en la parte alta de la tabla de posiciones.

En América hay cosas por mejorar

En su atención a la prensa, el atacante señaló que “El equipo estuvo bien por pasajes, aunque también tuvimos algunas fallas, pero es mejor corregir ganando”.

Sobre el debut de Juan Fernando Quintero referenció: “Queríamos que el estadio estuviera lleno para recibirlo como se merece. Se me erizaba la piel de verlo ahí sentado al lado mío. Para mí es un sueño jugar con él”.

Duván Vergara y su tristeza con los hinchas

Por un lado, el jugador señaló: “Queremos ver el estadio lleno y que jalemos todos para el mismo lado”.

Agregando que “A veces me da como rabia o tristeza que quieran sacar al profe, porque vamos de primeros, creo, con Nacional. No hemos perdido, la vez pasado 16 fechas invictos, y los números no mienten, él tiene unas buenas estadísticas y vamos todos para el mismo lado”.

Duván Vergara no se explica las razones que tienen algunos hinchas de América de Cali para pedir la salida de Jorge ‘Polilla’ Da Silva, pese a los buenos números y que esto le da rabia y hasta tristeza.