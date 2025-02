Gustavo Serpa culpó a Radamel Falcao del fracaso de Millonarios en el 2024: También atacó a Castro y Montero

Millonarios ha enfrentado una ola de críticas desde el inicio de 2025. La salida de Alberto Gamero, señalado por los fracasos de 2024, y la llegada de David González, que no cumplió las expectativas de los aficionados, generaron un ambiente de incertidumbre. La situación empeoró tras la asamblea de socios del 27 de febrero, donde se anunció que las ganancias se distribuirían entre los socios en lugar de invertirse en el club, además de los comentarios de Gustavo Serpa en contra de Radamel Falcao, Leonardo Castro, Álvaro Montero, entre otros.

Y es que, sin duda, uno de los años más tristes para los hinchas y más caóticos para todos los integrantes al plantel y al equipo fue el 2024, ya que, pese a la consecución de la Superliga contra el Junior, todo de ahí en adelante fue malo. La mala presentación en Libertadores, la eliminación de Copa BetPlay y la no clasificación a las finales de los dos semestres hizo que la gente perdiera la paciencia y que, al menos en el cambio de año, todo fuera caótico.

Esto fue lo que dijo el presidente de Millonarios en medio de la asamblea de socios, lo cual generó fuerte polémica entre aficionados, quienes se le han ido encima por responsabilizar a los jugadores de la mala gestión e inversión deficiente de ellos mismos: “Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo (en Pasto) o nosotros somos responsables de armar una nómina que quede primero en la reclasificación. De eso sí, somos responsables, de ser competitivos. Pero nosotros no podemos hacernos cargo de que jugadores de alto calibre como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, no tengan el performance debido en el último partido. Yo le respondo por esto”.