Iván Mejía anunció que tomará acciones legales, pues denunció que fue suplantado

Iván Mejía Álvarez es uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria y reconocimiento de nuestro país. No es para menos, pues forjó una gran carrera en diferentes medios de comunicación como Caracol Radio o Win Sports.

PUBLICIDAD

Ahora, ‘Don Iván’ ya goza de su retiro, aunque no se ha desconectado de la realidad del país ni de los deportes, así que utiliza sus redes sociales para expresar sus opiniones.

En esta ocasión, utilizó su cuenta de X, para hacer una delicada denuncia.

Le puede interesar: ¿Qué piensan los hinchas de Millonarios sobre la posible llegada de Alberto Gamero a Santa Fe?

El experimentado comunicador escribió en la noche de este lunes 3 de marzo que fue víctima de suplantación de identidad en Facebook, donde estarían pidiendo dinero a su nombre, diciendo que está enfermo.

De hecho, Mejía Álvarez aseguró que, a través de la inteligencia artificial, hicieron un video donde pareciera que el periodista mismo es quien está haciendo la petición:

“Atención, he sido suplantado en Facebook. No he hecho ninguna publicidad a Medical advisor: health under control. Por IA usaron mi voz y mi nombre. No estoy enfermo y demando de inmediato que cancelen esa estafa. Anunció medidas legales”.