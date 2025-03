Carlos Valdés dejó claro que el fútbol colombiano todavía no está preparada para Falcao

Carlos Valdés, así como muchas otras personas, reprocharon el proceder de Gustavo Serpa con Radamel Falcao García, pues dio a entender que el fracaso de Millonarios fue responsabilidad del delantero.

El exfutbolista hizo hincapié en que, desde antes de la llegada del ‘Tigre’ al fútbol colombiano, presentía algunos problemas porque el país no estaba preparado para un jugador de esta categoría.

Valdés comentó en el programa ‘Equipo F’ que solamente la figura de Falcao ya es más importante que cualquier otra persona que haga parte del fútbol colombiano:

“No digo que vaya a renunciar o que se vaya a ir, pero no es normal. Cuando se empezó a rumorar la llegada de Falcao a Millonarios, yo dije que me daba temor porque Colombia no estaba preparada para un jugador de esa categoría y hoy pienso lo mismo. Siento que Falcao es mucho más grande que cualquiera de los directivos del fútbol colombiano”.

Asimismo, dio a entender que hay muchos directivos que no tienen ni idea del fútbol colombiano y su papel no está para mejorar sino para sacar un beneficio personal.

“Hoy muchos están en el fútbol y hacen de esto un negocio mucho más prospero que para otros, pero cada vez se cruzan más las líneas y se deja de lado lo que es el espíritu de esta competencia tan bonita y por eso se ve que un directivo al entregar un informe sacrifica a un jugador”.

Valdés también comentó que es lógico estar bajo la lupa cuando se comete un error, pues eso implica el éxito y ser profesional, pero considera que está bien si lo critican los hinchas o incluso los periodistas, mas no está bien que lo haga el directivo del propio equipo.