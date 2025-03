Léider Berrío confesó por qué no le fue bien en Junior: “No diré que fue por los técnicos”

Léider Berrío duró varios años jugando para Real Santander en la segunda división del fútbol colombiano, pero en 2022 dio el salto al Deportivo Pereira, donde entró a la historia al ser parte del equipo que salió campeón por primera vez con el ‘Gigante Matecaña’.

El buen rendimiento en el segundo semestre de 2022 lo llevó hasta el Junior de Barranquilla, donde no pudo cumplir las expectativas.

Ahora que ya se fue del ‘Tiburón’ y está en Independiente Medellín, reveló por qué no le fue bien en Barranquilla.

El atacante de 26 años, concedió una entrevista con ‘El VBar’, programa de Caracol Radio, donde le preguntaron acerca de su presente en Medellín: “Hemos mostrado un buen juego, cada uno con sus dificultades, todos diferentes. Estamos viviendo el partido a partido y esperes que podamos vivir eso hasta la final”.

Ahora que volvió a ser dirigido por Alejandro Restrepo, con quien coincidió en Pereira, ha vuelto a rendir de buena manera. Entonces, él explicó que su bajo rendimiento no tiene que ver con los entrenadores que ha tenido: “Pasa que di el salto muy rápido: viniendo de la B, siendo campeón con Pereira y de una saltar a un grande como Junior... Toda esa madurez que necesitaba la adquirí en Junior, ese aprendizaje para ser lo que soy hoy en Medellín. Fue más por tema mío, el convencimiento, la regularidad”.

Finalmente, confesó que, a pesar de entrenarse lo mejor que podía, había situaciones ajenas que le impidieron estar en su máximo nivel: “Siempre me he trabajado de la mejor manera. No diré que fue por los técnicos, porque me dieron la oportunidad. Pasó más por el convencimiento mío, de mi mentalidad, porque no estuve en óptimas condiciones, por temores, por cosas que me faltaron madurar”.