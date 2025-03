“Pensé meterle un tiro a Camilo Vargas”: Wilder Medina confiesa lo que pasó tras la final contra Nacional

El exdelantero Wilder Medina, conocido por sus destacadas actuaciones con Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, dialogó con el programa de Caracol 'Se dice de mí', donde contó detalles de su carrera profesional.

Medina, también era distinguido en el balompié nacional, por actos de indisciplina y polémicas alrededor del consumo de sustancias psicoactivas.

Precisamente, le fue consultado por un episodio que lo marcó para siempre en su carrera profesional, la derrota en la final del 2013 de su equipo Santa Fe ante Atlético Nacional.

Esa serie la ganó el equipo ‘Verdolaga’ 2-0 en el global, tras un 0-0 en Medellín, pero en Bogotá, los antioqueños se impusieron sobre los ‘Cardenales’.

Wilder Medina reveló que una vez llegaron al camerino, tuvo un fuerte cruce con el arquero Camilo Vargas, momento en el cual según él, se lanzó a agredirlo.

“No lo llevaba muy bien porque no saludaba y ese día que perdimos la final yo entré llorando y llegó él diciendo ‘no, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada’ y como que se me vino todo y me fui a darle puños”, dijo el exgoleador.

Más adelante, Medina sorprendió con su declaración al afirmar:

“Dije: ‘le meto un tiro a ese muchacho y acabo el fútbol. Así me toque irme pa’ la cárcel, yo lo pago’”, aseveró.

No obstante, una llamada del entonces presidente de Santa Fe, Cesar Pastrana, evitó que se diera una tragedia.

“Don César me llama y me dice: ‘usted ya llegó tarde al entrenamiento, usted está tomado, vaya descanse, yo voy a presentar su carta de renuncia’”, explicó el exfutbolista.

Wilder reflexionó y tras 12 años de ese episodio, señaló:

“Si yo hubiera llegado al entrenamiento, con esa rabia y con tragos encima, lo hubiera cometido. Hubiera dejado a la selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en este momento, que es el titular”.