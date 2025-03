Periodista de Win Sports afirmó que Radamel Falcao estaría pensando en salir de Millonarios por culpa de Gustavo Serpa

Una de las grandes polémicas del Fútbol Profesional Colombiano en estos últimos días fue la reunión de socios de Millonarios, donde el presidente Gustavo Serpa hizo declaraciones bastante polémicas, arremetiendo contra sus propios jugadores y dejando en evidencia el mal momento que atraviesa la institución por la tensa relación existente entre todos sus integrantes. Uno de los más señalados fue Radamel Falcao García, quien, de hecho, podría salir de la institución en el próximo mercado de pases tras las palabras del dirigente en su contra, según lo dejó saber una reconocida periodista de Win Sports.

Y es que lo dicho por Gustavo Serpa no solo hizo eco entre sus propios dirigidos, también entre hinchas y hasta periodistas que lo han criticado de gran manera por sus ataques repentinos. Esto fue algo de lo que mencionó el presidente: “Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo (en Pasto) o nosotros somos responsables de armar una nómina que quede primero en la reclasificación. De eso sí, somos responsables, de ser competitivos. Pero nosotros no podemos hacernos cargo de que jugadores de alto calibre como Falcao, como Leo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, no tengan el performance debido en el último partido. Yo le respondo por esto”.

Ante esto, se comenzó a rumorar sobre la molestia que sintió el jugador por estas palabras, de hecho, la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez, afirmó lo siguiente: "Estas declaraciones no han caído muy bien en el entorno Falcao, según me cuentan, aunque está firme de cumplir sus compromisos con el equipo embajador, se replantearía su continuidad en Millos. Recuerden que su contrato va por 6 meses, pero hay posibilidad de 6 más ¿Qué pasará?“. Se espera que esta información pueda ser corroborada por más comunicadores, que den a conocer el estado actual de la relación entre el ‘tigre’ y el ‘embajador’.