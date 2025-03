Ídolo de Santa Fe aseguró que Millonarios está “patas arriba” y se agarró con un exfutbolista embajador

Independiente Santa Fe viene de sufrir uno de los fracasos más difíciles de asumir para los directivos y la hinchada en el tiempo reciente tras quedar eliminados en la fase dos de Copa Libertadores ante Deportes Iquique desde el punto penal.

La tristeza fue tal que hasta el técnico Pablo Peirano fue destituido de su cargo y se generó un ambiente bastante hostil alrededor del club por parte de todos los hinchas que quedaron furiosos con el actuar de los jugadores y la displicencia con la que se patearon los penales en aquel cotejo.

Ahora, y tras esta difícil situación, el exfutbolista de Millonarios, Jhonny Ramírez, se atrevió a opinar de este hecho, refiriéndose a la situación vivida entre ele quipo ‘albiazul’ y el ‘León’ el semestre anterior. En un video expresó lo siguiente: “Estoy seguro de que la vida y el futbol no se quedan con nada. Hoy Santa Fe está sufriendo y padeciendo lo que le hizo a Millonarios, cuando pudieron, no quisieron, y ahora que quería, no pudieron, ¿será el karma?, no sabemos“.

Tras estas polémicas palabras, Agustín Julio no tardó en responderle a Ramírez de forma irónica y directa, sacando su lado más santafereño y afirmando lo siguiente: “En vez de criticar la casa ajena, preocúpate por la tuya que están patas pa´arriba. Caos donde los jefes le tiran a sus ídolos“. Estas palabras causaron que los hinchas enaltezcan aún más el nombre del exarquero, que es ya un ídolo de la institución cardenal.

Eso sí, Jhonny Ramírez no se quedó quieto y le respondió con la misma ironía y dejándole saber que lo que le pasó a Santa Fe fue obra del karma por haberle hecho el daño a Millonario el semestre pasado, dándole la clasificación a Nacional: “Claro que sí, Julio, lo tendremos en cuenta. Peo no olviden el karma, la vida y el fútbol cobran todo jajaja”.