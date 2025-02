Wilder Medina le autografió el pecho a una hincha, pero confesó que lo hizo ‘a lo Ronaldinho’

Wilder Medina es uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años, quien destacó especialmente en Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, pero quien pasó también por Medellín, Atlético Huila, Patriotas, Real Cartagena, Fortaleza, entre otros.

Y aunque sus problemas de disciplina marcaron su carrera, eso no fue impedimento para ser el favorito de muchos, incluyendo a una hincha que le pidió que le firmara el pecho.

Durante una conversación con el ‘Gol Caracol’, el ‘Monstruo del Gol’ habló de varios detalles sobre su carrera, incluyendo su etapa en Deportes Tolima, cuando sufrió muchos regaños de Hernán Torres, entonces técnico del ‘Pijao’, debido a los problemas que tuvo de disciplina por cuenta de mujeres:

“Hernán Torres es bravo, pero, pues yo en Ibagué salía mucho, en Ibagué es bravo, no sé si andan todas las ‘diablas sueltas’. Hay mucha mujer hermosa. Para el jugador profesional eso es complicado, porque uno de hombre, pues la carne es débil. Uno llega allá y se complica, hay matrimonios de futbolistas que vi terminar allá. En Ibagué me ‘perrateaba’, me iba a tomar a los bares, llevaba mi bolso con la buena ropa y me metía a tomar, a escuchar salsa. Y por eso el profesor Hernán me decía que me manejara bien“.

Y fue entonces cuando contó una particular anécdota tras salir de un partido, cuando se le acercó una aficionada a pedirle que le firmara el pecho. Wilder accedió, pero confesó que volteó la cara para no mirar a la muchacha:

“Sí, claro. Una vez afuera del estadio o de una concentración me apareció una mujer que me abordó, se destapó el seno y me dijo que le firmara ahí. Yo lo hice, como Ronaldinho, mirando para otro lado”.