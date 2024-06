Ídolo de Santa Fe ‘se destapó' y confesó que le hubiera gustado jugar en Millonarios

BELO HORIZONTE, BRAZIL - Atletico MG v Santa Fe - Copa Bridgestone Libertadores 2014 (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Muchos jugadores han pasado por Millonarios y Santa Fe, pero la rivalidad es tan grande que a los hinchas les podría doler cuando si un ídolo confiesa que le hubiera gustado jugar en su adversario.

Tal es el caso de Wilder Medina, uno de los mejores delanteros del fútbol colombiano en los últimos años y pasó por varios equipos como Independiente Medellín, Atlético Huila, Envigado, Patriotas, Fortaleza o Real Cartagena, pero destacó en dos específicamente: Deportes Tolima y Santa Fe, los dos equipos que se enfrentarán este domingo 2 de junio por un cupo en la final de la Liga BetPlay 2024-1.

Al exfutbolista le preguntaron en cuál equipo le hubiera gustado jugar y sus palabras podrían romper más de un corazón.

Ídolo de Santa Fe confesó que le hubiera gustado jugar en Millonarios:

El ‘monstruo del gol’ apareció en un video de TikTok de ‘opinaconfutbol’ donde contestó algunas preguntas rápidas relacionadas con lo que fue su carrera y dejó claro que se siente muy orgulloso de haber salido campeón en tres ocasiones, aunque también destacó aquello de lo que no está tan orgulloso: “De haber perdido una final contra Nacional acá en el Campín jugando con Santa Fe” .

Aunque este recuerdo seguramente le duela al seguidor ‘Cardenal’, puede que lo pasen por alto cuando se enteren que a Wilder le hubiera gustado vestir los colores de Millonarios.

Wilder Medina sobre Tolima vs Santa Fe:

“Yo pensaba que la final iba a ser Santa Fe vs Tolima por el futbol que vienen mostrando estos dos equipos. Cuando vi el sorteo y quedaron en el mismo grupo, me dio una tristeza enorme, a estos dos equipos los quiero mucho, a las hinchadas las respeto porque me apoyaron en el momento más difícil de mi carrera. Hoy por hoy, tengo el corazón dividido”.