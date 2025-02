“Que busquen a otra persona”: Jorge Luis Pinto puso ultimátum en Unión Magdalena

Unión Magdalena recibió a La Equidad en el único partido del fútbol colombiano que se jugó el domingo 16 de febrero, pero el resultado fue un pálido empate sin goles que dejó molestos hasta los propios hinchas del ‘Ciclón’.

PUBLICIDAD

De hecho, un aficionado increpó a Jorge Luis Pinto, quien demostró su carácter, no se dejó ‘pasar por encima’ y posteriormente en la rueda de prensa dio detalles de lo sucedido.

Le puede interesar: “Negro grandotote”, El Tino Asprilla contó de un engaño que metió y lo dejó bien parado

El experimentado entrenador del Unión Magdalena presentó una discusión con un aficionado que quedó grabada y se difundió a través de redes sociales, donde no se puede distinguir lo que se dicen, pero sí se nota que Pinto invita al aficionado a decirle las cosas de frente.

Entonces, durante la conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Jorge Luis sobre la situación y él no dio detalles, pero sí dijo que no iba a permitir faltas de respeto:

“¿Usted no oyó?, pregúntele a la tribuna lo que me dice. He recorrido el mundo, en estadios llenos, con 80 mil personas, 70 mil, y eso no me ha pasado, no me voy a dejar irrespetar. Pinto puede perder lo que sea, menos la dignidad y no me voy a dejar irrespetar, no le quepa la menor duda. Si me van a irrespetar, que busquen otra persona, no me voy a dejar irespetar. A la última hora de mi vida, cuando he recorrido el mundo, he estado donde he estado, para que venga una persona a insultarme ahí, no".

¿Cuándo vuelve a jugar Unión Magdalena?

El ‘Ciclón’, que actualmente se ubica en la casilla 16 del ‘todos contra todos’, tendrá que recibir a Millonarios este jueves 20 de febrero por el partido válido por la primera fecha que tuvo que ser aplazada por los desmanes que ocasionaron los hinchas.