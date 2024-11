Gustavo Costas dijo que lo más importante que hizo en Santa Fe no tuvo que ver con títulos o dinero

Gustavo Costas está a punto de disputar el partido más importante de la temporada (y de muchos años) con el equipo de sus amores, Racing, donde llegó luego de conquistar títulos en diferentes países de nuestro continente, incluyendo Colombia, donde supo ser campeón con Independiente Santa Fe de cinco títulos: dos Ligas, dos Superligas y una Copa Surugabank.

Ahora que se jugará un nuevo título continental, pero en Racing, le preguntaron por el ‘León’ y recordó con mucho cariño su paso por nuestro país.

El periodista colombiano, Mauricio Duque, dijo presente en la rueda de prensa de Racing que se llevó a cabo un día antes del partido definitivo, donde no solamente le preguntó por Juan Fernando Quintero, sino que aprovechó para conocer qué siente de tener tanto apoyo en diferentes lugares del continente.

Costas fue sincero y dejó claro que lo más importante para él no son los títulos o el dinero, sino la huella que pueda dejar tanto en jugadores como hinchas en general:

“Me pone muy contento porque yo siempre le digo a los chicos que hay que dejar algo en el fútbol, no solamente plata o premios, aunque todos trabajamos para eso y es importante, pero más importante en la vida es dejar algo. Es feo pasar por un lado y no dejar nada, yo digo que cuando vaya tenía que dejar algo y el recuerdo es llevar el cariño de la gente como me pasa en Paraguay, en Perú, en Colombia, en Ecuador, el cariño de la gente vale mucho más que toda la plata que me haya ganado y me lo demuestran día a día, por eso digo que qué lindo justo Dios me puso contra Cruzeiro que es contra quien quería jugar y me puso en mi casa. Ojalá estos no se equivoque mañana y ganemos”.