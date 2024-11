“Lo único que faltó fueron trompadas”: Carlos Antonio reveló pelea entre Santa Fe y Dimayor

La incertidumbre por el clásico capitalino Santa Fe vs Millonarios por la segunda fecha de los cuadrangulares desencadenó una fuerte tensión que pudo terminar en pelea, según informó Carlos Antonio Vélez.

Según contó el periodista de Win Sports, hay mucha tensión en el ambiente porque Dimayor pretendía que no se modificara la fecha del partido pese a que no hay estadio, al punto que ambas partes estuvieron a punto de pelearse.

Por un lado, Santa Fe no quiere jugar en condiciones desfavorables tanto económica como deportivamente, mientras que Dimayor busca no afectar la fecha del calendario porque podría ser fatal.

A continuación las palabras de Carlos Antonio Vélez:

“En Dimayor respecto al clásico. Lo único que faltó fueron trompadas, pero seguramente van a desmentir lo que les voy a contar.

Ayer hizo una inspección, el doctor Méndez, desde muy temprano, madrugó a reunirse con todo el mundo para saber en qué estado le iban a entregar el Campín el lunes. Santa Fe tiene varios problemas, el primero es deportivo luego de los cinco goles que no había recibido, ese equipo necesita urgentemente que lo ayuden mentalmente a retomar el camino.

El clásico no se puede perder, pero hay que jugarlo en unas condiciones donde Santa Fe no se afecte ni económicamente ni deportivamente. Los metaleros hacen un concierto este fin de semana y el empresario dijo que no podía entregar el estadio en condiciones el lunes.

Me dijeron que el presidente de Dimayor anda en Asunción con Álvaro González y Ramón Jesurún. Yo no me hubiera ido con todos estos chicharrones.

La Dimayor insistía en que el partido se jugara el lunes pese a que no había estadio, hasta que salió un documento que dice enfáticamente que no hay estadio el lunes.

Yo entiendo que Dimayor quiera proteger el estado de cosa actual, hay muy poquitas fechas y correr un día es tener que correr todo de ahí en adelante, entonces se oficializará el asunto de correr todo. Vamos a llegar hasta 23 de diciembre. Se consideró jugar la final de la Copa el año entrante porque no hay fechas y hay que cumplir con las famosas 72 horas.

Ayer de manera insensata, Dimayor insistía en que el partido debía ser el lunes, ahí llegó la confrontación. Me dijeron que no llegó la sangre al río, pero pudo haber llegado. Santa Fe estaba salido de los trapos y la Dimayor insistiendo que había que jugar el lunes”.