Dimayor finalmente hizo oficial la reprogramación de Santa Fe vs Millonarios, ¿Para cuándo quedó?

La Dimayor había programado la segunda fecha de cuadrangulares, específicamente al partido Santa Fe vs Millonarios, se disputaría el lunes 25 de noviembre y no el fin de semana por el concierto de Iron Maiden. No obstante, informaron que para el lunes no estaría listo el estadio, así que Dimayor tuvo que reprogramarlo.

En contexto: “Lo único que faltó fueron trompadas”: Carlos Antonio reveló pelea entre Santa Fe y Dimayor

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC, válido por la fecha 2 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2024, se reprogramó para el martes 26 de noviembre a las 8:00 p.m.

A partir del sorteó, cuando se conoció el fixture de los Cuadrangulares Semifinales, la DIMAYOR sostuvo constantes reuniones con Censia y los promotores del concierto para garantizar la no afectación del calendario de competición, con este partido en específico.

Desde un principio la organización del concierto de Iron Maiden manifestó su capacidad y voluntad de desmontar parcialmente la estructura para el mismo lunes 25 de noviembre, sin embargo, el día de ayer se recibió comunicación por parte de la Comisión Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia de Bogotá -CDSCCB-, relativa a la imposibilidad de garantizar la seguridad para el encuentro.

Genera preocupación para la Administración el comunicado emitido por la CDSCCB, el cual generó la reprogramación de este partido, pues afecta gravemente un calendario congestionado, considerando que tanto Censia, como los promotores del concierto y la DIMAYOR, hicieron sus mayores esfuerzos por garantizar que el partido se desarrollará en la fecha inicialmente pactada.

La DIMAYOR, constantemente trabaja de la mano de las autoridades locales para garantizar que las actividades culturales y el fútbol puedan convivir, pero por supuesto nuestros esfuerzos serán siempre dirigidos a priorizar la actividad del Fútbol Profesional. Seguimos trabajando para ajustar la programación de las últimas fechas del calendario y poder disfrutar de la fiestas de las finales en todo el país”.