Esto le dijo Kevin Mier a Luis Marquínez cuando se fue de Atlético Nacional: “No importa lo que pase”

Con tan solo 21 años, Luis Marquínez es una de las mayores promesas del arco colombiano para el futuro, pues ha demostrado un nivel y personalidad en Atlético Nacional que son motivo de ilusión para cualquiera. Un día después de partido contra Deportivo Pereira, el guardameta concedió una entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, donde dio varios detalles acerca de su carrera y confesó la relación que tiene con Kevin Mier.

Para muchos seguidores del conjunto ‘Verdolaga’, Marquínez tiene el nivel suficiente para ser titular del equipo, incluso por encima de David Ospina, y seguramente será el titular durante la concentración de la Selección Colombia donde asistirá el histórico portero.

De hecho, Efraín Juárez apostó por él para el partido contra Deportivo Pereira, que terminó igualado a un gol, y aunque él se vio comprometido en el tanto que le marcaron a su equipo, también fue el responsable de que el ‘Gigante Matecaña’ no consiguiera una segunda anotación.

Tan pronto finalizó el juego, Marquínez aseguró que es importante cometer esos errores para poder crecer en su carrera profesional, de la cual, su colega Kevin Mier le tiene mucha fe. Según reveló el actual futbolista de Nacional, Mier ‘le pasó la batuta’ cuando se fue a México:

“Yo con Mier de vez en cuando hablo. Es un hermano para mí porque me veo reflejado en él, su situación, cómo empezó y la confianza que se va adquiriendo poco a poco, los minutos, los partidos. Hoy él me dice muchas veces que tengo que ser el siguiente, estar ahí, no importa lo que pase, él confía plenamente en mis capacidades, por eso cuando se fue me dijo que me tocaba, que aprovechara y que disfrutara al máximo”