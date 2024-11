Luis Marquínez impresionó con sus declaraciones tras pasar del error a ser figura del partido

Caer y levantarse, esa es la gran convicción de Luis Marquínez, portero de Atlético Nacional, que pese a su juventud dejó un mensaje de bastante madurez tras su error en el partido ante Pereira en el que también terminó elegido como la figura del juego.

En el partido por la fecha 17 de la Liga Betplay Dimayor 2024-II, el tumaqueño cometió una imprudencia al querer amagar casi debajo del arco y terminó regalando para que Yuber Quiñones anotara el 1-1 que fue definitivo en el marcador. Antes, su equipo se había puesto en ventaja gracias a una anotación del atacante Kevin Viveros.

Tras el error, el joven portero tumaqueño se logró reponer y tuvo brillantes atajadas que salvaron el punto de visitante de los suyos, algo que le reconocieron públicamente al darle el galardón del mejor del juego.

Luis Marquínez dice que no va a cambiar por un error

Tras el compromiso y en sus declaraciones a la transmisión de Win Sports, el meta dejó claro que “hay que seguir creciendo. Lo que pasó hoy, hoy me convertí en profesional y en Nacional se necesitan arqueros de estos que a pesar del error sigan metidos en el partido y no se dejen sacar”.

“El error, pues bueno, de esto aprendo y sigo creciendo. Adelante tengo personas como David y Chipi-Chipi que me dicen día a día que del error uno aprende. Hoy me tocó fallar, pero sigo en la busca del crecimiento y aprender con el proyecto de vida”, añadió.

Sobre el por qué creía que lo habían elegido como la figura del juego, expresó que fue porque “Hice lo que tenía que hacer y no me salí del partido. Tengo mi mentalidad fuerte. Detrás de nosotros (arqueros) no hay nadie y convivimos con el error. De esto se aprende. Tampoco voy a echarme a morir porque me equivoqué”.

“Trabajo esto todos los días para aportarle al equipo cuando lo necesita. Lo voy a seguir haciendo de la misma manera. No voy a cambiar mi forma de juego y voy a seguir con lo mismo”, finalizó.

Centrado, así luce Luis Marquínez que dejó claro que de los errores se aprende y más en la posición de arquero.