Empresario estaría influyendo en Selección Colombia para que no llamen a Kevin Mier

Carlos Antonio Vélez hizo un delicado señalamiento en el cual un empresario que, según él, ahora es el que gobierna en la Selección Colombia, estaría poniendo y quitando jugadores de las diferentes convocatorias.

Uno de los casos puntuales sería el de Kevin Mier, con gran presente en el fútbol mexicano, en donde también actúa Camilo Vargas, y en donde es considerado el mejor guardameta de la Liga MX, tanto en el primer semestre como en el actual. Al portero no lo habrían llamado por haberse negado a cambiar de empresario y no firmarle el contrato al representante en cuestión.

Pero no solo fue en el caso del portero, el analista también señaló que una de las grandes novedades de esta convocatoria para los duelos ante Uruguay y Ecuador llegó de la mano de dicho representante.

Vélez denunció posible injerencia de representante en convocatorias de Colombia

En su programa matutino, el analista detalló: “¿Será necesario que Mier cambie de empresario para poder ser convocado a la Selección Colombia por meritocracia? A mí me dicen que a él le hicieron una oferta para cambiar de empresario y él se negó”.

“No me vayan a decir que tenemos los vicios de la era Pékerman y Pascual Lezcano. Pregúntenle a Carlos Darwin y a muchos otros que no fueron convocados a Selección simplemente porque no le firmaron al empresario que gobernaba y reinaba en aquella ocasión por estos lares”, puso en contexto sobre el pasado.

“No me vayan a decir que estamos en la misma. De buena fuente tengo que Mier se negó a firmar contrato con un representante que ahora gobierna, aunque diga que no y ponga cara de yo no fui, en la Selección Colombia. Ahí ya le llamaron a Gómez, también”, reveló.

De ser cierto lo manifestado por Carlos Antonio Vélez, algunos de los llamados o excluidos en las convocatorias de Selección Colombia serían por razones más allá del nivel deportivo y en donde un empresario estaría influyendo.