“Es su obligación sacarlo”, Carlos Antonio Vélez pidió la cabeza de funcionario de la Dimayor

Carlos Antonio Vélez no se puso con rodeos y le habló directamente a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, para pedirle la salida del inspector de medios, tras los hechos sucedidos en medio del clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios.

En dicho compromiso, ganado por el cuadro Albiazul, se conoció que dejaron un maletín con camisetas de Millonarios en pleno camerino de los árbitros, que está restringido para cualquier persona ajena al equipo arbitral.

Dicha situación fue denunciada por el conjunto ‘Cardenal’ y después se conoció que quien había estado allí y era el dueño del maletín, junto con las prendas, era el mencionado oficial de medios del que ahora piden su salida.

Carlos Antonio Vélez pide salida de inspector de medios de Dimayor

En su programa, Planeta Fútbol, el analista le cuestionó al propio Fernando Jaramillo por no haber tomado acciones todavía cuando hasta el propio Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reclamó por dicha presencia indebida en el camerino de los jueces.

“¿Doctor Jaramillo (Fernando), usted ya sacó de la Dimayor al inspector de medios que cargaba un maletín con camisetas de Millonarios? Es su obligación sacarlo. Él no puede seguir ahí en ese lugar”, señaló inicialmente el periodista.

Dejando claro que no es nada personal porque “no sé ni su nombre ni su apellido. Sé su función y la función de ese funcionario está muy alejada del vestuario de los árbitros”.

“Supe que en la Federación hay una indignación total y que hasta el presidente de la Federación (Ramón Jesurún) llegó a la Comisión Arbitral y le reclamó por presencias indebidas en los vestuarios de los árbitros porque así sea el inspector de medios, un funcionario no tiene nada que hacer en el vestuario de árbitros. No solo con camisetas de un equipo, sino que no tiene nada que hacer allá”, agregó.

“Si hay algo sagrado es el recinto del VAR y el vestuario de los árbitros. Ahí no puede entrar nadie. ¿Por qué autorizaron el ingreso de ese inspector? Eso tiene un precio y un costo político. Yo entiendo, doctor Jaramillo, que usted le prometió a los equipos que reclamaron por esto, que el funcionario iba a dejar de serlo. Sin embargo, sigue en sus funciones”, enfatizó.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez expuso que Fernando Jaramillo no ha cumplido con su palabra, ante los clubes que le pidieron sacar al inspector de medios de la Dimayor, y que él les habría prometido apartar de sus funciones.