Canción de Luis Díaz sonó al unísono en Anfield y hasta los demás jugadores le cantaron al guajiro

La espectacular actuación de Luis Díaz en el más reciente juego de Liverpool en la Champions League hizo que todo el estadio de Anfield se uniera a una sola voz para cantar la canción que compusieron en homenaje al guajiro.

El colombiano se lució en el juego de la cuarta jornada ante Bayer Leverkusen al convertir un triplete de goles, a los minutos 61, 83 y 92, para guiar la goleada 4-0 de los suyos, para los que también anotó Codt Gakpo (63′), en una jugada en la que también participó Lucho.

Con esta victoria, los Reds dieron el salto y se ubicaron líderes en solitario, a falta de los partidos de este miércoles, en la tabla de posiciones de la fase liga del torneo de clubes más importante del mundo.

Anfield cantó a una sola voz la canción de Luis Díaz

Al momento de la retirada de los jugadores del terreno de juego, todo el estadio cantó al unísono el tema: “Luis Díaz, he’s from Barrancas and he plays for Liverpool”.

Incluso, las imágenes dejan ver hasta a otros jugadores de Liverpool emocionados y también cantando el tema en homenaje al colombiano.

Por supuesto, la alegría de Luis Díaz ante el cariño del público fue evidente y él respondió con las palmas y muchas sonrisas al bonito homenaje del Anfield completo cantando su canción.