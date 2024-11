Carlos Antonio Vélez contó qué le dijo Juárez a Peirano para molestarlo al final del partido

Carlos Antonio Vélez averiguó qué tanto se dijeron entre Efraín Juárez y Pablo Peirano tras el partido de este lunes entre Nacional y Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot por lo que se vio molesto al entrenador ‘Cardenal’.

A muchos los tomó por sorpresa una especie de calentura en el momento en el que los dos entrenadores se saludaron y al que ambos le quitaron trascendencia en sus declaraciones.

Al respecto, el técnico de Santa Fe no le puso ningún drama a la situación y señaló que no pasó “nada, solo nos saludamos”.

Por su parte, el entrenador mexicano de Atlético Nacional, añadió: “Nos saludamos, nos felicitamos. Él me agarró un poquito fuerte la mano, está fuerte, se ve que hace gimnasio, trabaja durante la semana. Cosas del fútbol, no hay nada que asustarse”.

Carlos Antonio Vélez filtró palabras de Juárez a Peirano

Pese a que los técnicos le bajaron el tono a lo sucedido y lo dejaron en simples cosas del fútbol, el periodista señaló que consultó qué había pasado y desde el cuadro Albirrojo le dieron su versión de lo sucedido.

“Me cuentan desde el vestuario de Santa Fe que le empezó a hacer reproches, comenzó a decirle que ‘usted no tiene más’, ‘jugando así, no sé qué’”, reveló.

Ante lo que fue contundente y señaló que “cada uno juega cómo le da la gana. ¿Juárez quién es para venir a evaluar el trabajo de un colega?”.

“Tiene que tener mejor comportamiento. A mí me parece que este muchacho no ha terminado de ser jugador de fútbol. Está recién destetadito y no sabe cómo comportarse. Lo de anoche fue de pésimo gusto”, agregó.

Y volvió a recalcar que “cuando terminó el partido, averigüé con mis fuentes en el vestuario de Santa Fe y me dicen que durante todo el tiempo Juárez se la pasó minimizando, desmereciendo a Santa Fe: ‘No tienen nada, no tienen más’ y parece que eso se lo trasladó a Peirano. Esa es la noticia que a mí me dan y yo debo transmitir lo que me dan. Desde Santa Fe me dicen que esas fueron las expresiones de Juárez”.

Al parecer por una actitud sobradora y de querer demeritar el planteamiento de Santa Fe fue que Pablo Peirano se molestó con su colega Efraín Juárez de Atlético Nacional, esto según la versión de Carlos Antonio Vélez que no se perdió el chisme.