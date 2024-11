Urán no se olvidó de su padre después de organizar el Giro de Rigo: “la vida no es como uno la quiere”

Este domingo 3 de noviembre se llevó a cabo el Giro de Rigo edición despedida, teniendo en cuenta que Rigoberto Urán anunció que este 2024 sería su último año en el ciclismo profesional, así que gran cantidad de ciclistas salieron a rodar junto a él, también como homenaje por la excelente carrera que firmó ‘El Toro de Urrao’.

A Rigo le preguntaron qué haría si pudiera regresar en el tiempo, y él, sin dudarlo un solo instante, trajo a colación a su padre.

Urán acerca de la organización del masivo evento en Medellín y dejó claro que le gustaría estar con aquella persona que lo apoyó en sus inicios del ciclismo: “Si yo pudiera retroceder, que mi papá no muriera para que me viera porque él era el único que creía en mí. Yo pensaba que era por la marihuana que fumaba, pero él decía que yo iba a triunfar y obviamente eso no lo dejaban en la novela. Pero él sí se metía a decir que yo iba a triunfar y yo pensaba que mi papá está de psiquiatría y la que estaba de psiquiatra era mi mamá”.

Rigo ahondó en su respuesta y demostró lo orgulloso que se sentiría su padre por ver todo el cariño de las personas: “Entonces fue la única persona que se lo soñó, porque ni siquiera yo me lo soñaba, entonces si pudiera retroceder el tiempo, en mi caso, me gustaría que él pudiera ver que organizamos un Giro de Rigo con 40.000 personas, que llenamos una ciudad, que generamos turismo, empleo y una cantidad de cosas. Que estuvimos en un Tour de Francia, Giro de Italia, que ganamos etapas en las tres grandes”.

Finalmente, Urán se mostró muy maduro con el tema y demostró que sin importar las adversidades hay que continuar: “Eso sería muy bonito, pero la vida no es como uno la quiere, simplemente uno tiene que aprender a recibir la vida y trabajar”.