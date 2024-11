“Somos seres humanos”: César Farías justificó el empate del Junior con el último de la tabla

Junior de Barranquilla no pudo ganarle a Envigado, el último equipo de la tabla de posiciones en el ‘todos contra todos’, pero ese no es motivo de preocupación para César Farías, pues dejó claro que no es una plaza fácil para jugar porque no está en las mejores condiciones.

A continuación le presentamos algunas de las palabras que dio el estratega venezolano tras el empate sin goles en la visita del ‘Tiburón’ ante Envigado.

En primer lugar, César Farías explicó que su equipo sí propone dominar el partido y buscar el resultado, aunque en esta ocasión no lo lograron porque fallaron algunas ocasiones de gol, pero también le adjudicó el resultado a las condiciones del estadio Polideportivo Sur:

“Respeto la interpretación de los demás, pero nosotros estamos jugando con mucha seriedad, buscando la clasificación. Los demás equipos también tienen sus necesidades, pero si hubiéramos marcado, el partido habría sido diferente. Lo intentamos, pero no logramos desequilibrar el foco. Siento que el equipo tiene espíritu, aunque de visitante el Junior no juega igual que en Barranquilla. Somos seres humanos y la cancha tampoco está en condiciones impecables, no se encuentra en el mismo estado. El jueves jugaremos en nuestra cancha y debemos buscar un perfeccionismo”.

Eso sí, César Farías dijo que ahora la mentalidad estará puesta en el próximo partido para no dejarse tomar ventaja y asegurar un cupo en los cuadrangulares semifinales:

“Debemos enfocarnos en el próximo partido. La importancia de lo que estamos jugando es notable, y sumar puntos es crucial. Estamos dentro de los propósitos que nos trazamos, como no recibir goles ni tarjetas, y, en ese sentido, se ven pasos importantes de cara a lo que viene”, concluyó César Farías.