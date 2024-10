Rigoberto Urán se ofreció para jugar en un equipo del fútbol colombiano: “Que me den 5 minuticos”

Rigoberto Urán es uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia, y por esa misma razón, la noticia de su retiro fue muy impactante para sus seguidores. Sin embargo, ahora él dio una luz de esperanza, pues se ofreció para un equipo del fútbol colombiano.

El ‘Toro de Urrao’ dejó claro que no se piensa desvincular del deporte, aunque ahora sí se quiere bajar de la bicicleta, pues han sido muchos años practicándolo, así que un cambio de aires le sentaría muy bien: “Yo ya me retiro, 19 años como ciclista profesional, cuatro años como ciclista juvenil, son muchos años haciendo deporte, pero obviamente queda uno vinculado al deporte”.

Durante una entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio, confesó que tiene un sueño pendiente y es el de ser futbolista, además, le gustaría ser arquero o defensa, porque explicó que en el ámbito de atacar no es muy bueno, mientras que defendiendo sí:

“Yo para pata no, para defender en el arco tal vez, de arquero me gustaría. Ser delantero es de mucha responsabilidad porque voy y boto el balón, por otro lado, y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien”.

Además, Rigo argumentó que cualquier equipo podría aprovecharse de su imagen para dar de qué hablar, así no lo pongan a jugar mucho, él es feliz con tal que lo contraten:

“La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así, no tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo, vamos a intentarlo a ver. Hay muchos equipos en Colombia, seguro un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85. Me sirve así, que me den 5 minuticos”.

No obstante, Urán también aseguró que le encantaría practicar atletismo o natación, así que, sin importar qué elija, le deseamos el mayor de los éxitos.