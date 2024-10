Jarlan ‘se emberracó’ con unos hinchas del Cali y dejó claro que no los quiere volver a ver

La situación del Deportivo Cali no parece mejorar, y asimismo, tampoco parece que la relación con los hinchas vaya por el mejor camino. La prueba de ello es la reacción de Jarlan Barrera, que se hizo viral en redes sociales tras un par de días de la más reciente victoria que consiguieron sobre el vigente campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga.

Un pequeño respiro consiguió el conjunto ‘Azucarero’ tras conseguir la victoria sobre el ‘Leopardo’ el pasado domingo 27 de octubre (aunque con polémica por el gol anulado a Aldair Quintana), hecho que levantó la alegría de los hinchas que dijeron presentes en el Estadio de Palmaseca.

No obstante, parece que Jarlan Barrera identificó a algunos aficionados, cuya actitud no fue la mejor, pues tan pronto señalaron el final del compromiso, él se volteó a buscarlos y decirles que no desea volver a verlos en el estadio. Algunas versiones indican que estuvieron insultando a los jugadores de su propio equipo en gran parte del compromiso.

A continuación le presentamos el video de Jarlan Barrera con los hinchas del Deportivo Cali:

Este es el mensaje de Alfredo Arias para Deportivo Cali.

Pese a que Alfredo Arias todavía no puede estar presente en el banquillo del Deportivo Cali, sí se ha encargado de liderar los entrenamientos del equipo, donde, según reportó el periodista de Win Sports, Mariano Olsen, el mensaje del técnico uruguayo es enfocarse en los partidos que restan del ‘todos contra todos’ intentando sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no pensando tanto en la clasificación, sino en alejarse de la zona del descenso.

“Tenemos que ser campeones de un mini-torneo que dura 5 fechas”, fueron las palabras de Alfredo Arias en su llegada al Cali.