“Genera mucha duda”: DT del Cali no pasó por alto la cantidad de penales que le han pitado al América

Cali vs América

América de Cali eliminó al Deportivo Cali en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2024 tras ganar 2-0 en el Pascual Guerrero y conseguir el empate a ceros en la vuelta que se disputó sin público en Palmaseca. Durante la rueda de prensa, ‘Polilla’ Da Silva demostró que no quedó conforme con el resultado pese a que clasificaron, mientras que Sergio Herrera aprovechó para recordar la cantidad de penales que han pitado en favor del conjunto ‘Escarlata’ durante este semestre.

Deportivo Cali contrató a Alfredo Arias para su segundo ciclo en un intento desesperado por levantar nivel y alejarse definitivamente de la zona del descenso, pero como el uruguayo dirigió este semestre al Medellín, no puede estar en el banquillo durante los partidos que tenga el cuadro ‘Azucarero’ hasta el próximo año.

De esta manera, Sergio Herrera, quien asumió como interino tras la salida de Hernán Torres, es quien toma las decisiones en el terreno de juego durante los compromisos, aunque los resultados hasta el momento no lo han acompañado, pues no solo quedó eliminado de la Copa BetPlay, sino que en la liga apenas han sumado once puntos, que los mantiene en la casilla 17 del ‘todos contra todos’.

Luego de la eliminación a manos del América, una de las declaraciones que más llamó la atención del técnico ‘azucarero’ fue relacionada con el arbitraje al resaltar que les han pitado siete penales en lo que va de esta Liga BetPlay 2024-2. Aunque también dejó claro que jugar el partido sin público afectó a sus jugadores:

“Al rival que hemos enfrentado le han pitado 7 penales en la Liga, es el club que más le han pitado. No es que esté reclamando nada, pero si genera mucha duda. Eso incide en los resultados, también incide que no tengamos nuestra hinchada, que genera otro ambiente de fútbol, otra energía para los jugadores, entonces nos hizo falta nuestra hinchada”.