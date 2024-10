Esposa de Cristian Barrios denunció amenazas a la familia y todo por confesar que es hincha del Junior

Justo después de la derrota del América de Cali a manos del Junior de Barranquilla, Cristian Barrios confesó que su sueño es defender los colores del ‘Tiburón’, hecho que le acarreó muchas críticas. De hecho, su esposa denunció que hasta los han amenazado.

Danis Marquez, esposa del futbolista del América, utilizó sus redes sociales para desahogarse con un largo mensaje donde no solamente reveló que han sido víctimas de amenazas, sino que también dejó claro que Barrios no tiene por qué disculparse por nada, pues ha mostrado su profesionalismo en la cancha como uno de los jugadores más destacados del equipo:

!Yo sí quiero decir algo porque los veo alterados y con amenazas a nuestra familia. Por más que repito mil veces la entrevista que hizo Cristian no le veo nada de malo, se están ahogando en un vaso de agua porque quieren, como todo futbolista profesional para ellos es un sueño algún día portar la camisa del equipo de su ciudad, Cristian barrios siempre suda la camiseta cada partido lo entrega todo aunque ahora no lo acepten, tiene 1 mes con una lesión y aun así juega entrega todo por algo es una de las figuras del equipo y de los más destacados. Preocúpense cuando él no haga nada, si no fue el momento para decir, pero por el resultado del partido, pero si fuesen ganado no fuesen dicho nada él no tiene que perderle disculpa a nadie porque él no hizo ni dijo nada malo él solo tiene que responder con fútbol como siempre y seguirles dando alegría, dejen la bobada y apoyen porque los veré celebrar los triunfos que se viene porque vamos a salir campeón nuestros muchachos la están dando toda

Mi esposo es la alegría del equipo, si él está bien todos están bien, no se estresen por una bobada. Sigan apoyando que vamos muy bien siendo aún líder nuestros muchachos están concentrados en lo que se viene y ustedes dándose mala vida (repito) sigamos apoyando nuestro enano seguirá dándola cada vez más respondiéndole a cada uno que le ha escrito para desearle el mal, respondiéndoles con alegría y triunfo como lo viene haciendo, bendiciones VAMOSSS mechaaaa. Pero tampoco se les olvide lo que él ha hecho por el equipo, solo se aceptan buenas vibras

Voy a repetir Cristian NO TIENE QUE PEDIRLE DISCULPAS A NADIE él no hizo ni dijo nada malo, los invito a verse la entrevista completa, solo escuchan lo que les conviene para hacer daño, y llenarse de odio. Sigamos apoyando se viene muchos triunfos por celebrar con la ayuda demuestren su amor por su equipo apoyando. VAMOSVAMOOSS los rojossss”.