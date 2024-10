“Incompetente, inepto y charlatán”: Iván Mejía se puso del lado de Pimentel por ‘un enemigo en común’

Eduardo Pimentel ha estado en el ojo del huracán luego que Boyacá Chicó le exigiera a la Dimayor que les otorgara la victoria por escritorio del partido de los cuartos de final de la Copa BetPlay contra Medellín porque muchos pensaron que fue idea suya. No obstante, él se encargó de mencionar que fue su hijo quien llevó adelante esta petición.

De todas maneras, Pimentel aprovechó la situación para ‘declararle la guerra’ una vez más a Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor. Ante esto, Iván Mejía recordó que él ya lo había dicho antes.

Pimentel habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre Fernando Jaramillo, acusándolo de tomar decisiones para favorecer únicamente a unos clubes en específico del fútbol colombiano, así que considera necesario que él deje de ser el mandatario de la Dimayor.

“Se interpretan las normas como el señor Jaramillo quiere. Jaramillo se tiene que ir de la Dimayor, ya él lo sabe y eso que yo lo he respaldado, pero ya no más. Ha comenzado a hacer unas cosas por mandatos de terceros, como la gente de Millonarios. Si los equipos grandes no se dan cuenta, se los van a llevar. Yo soy de Millonarios, pero no van a venir a atropellar a todo el mundo. Los reglamentos se tienen que cumplir.

Ante esto, Iván Mejía aprovechó para recordar que él ya había señalado su opinión sobre Fernando Jaramillo: “Hace muchos meses dije que Jaramillo es un lagarto incompetente, inepto y charlatán!!!”.

A continuación le presentamos algunas palabras que Iván Mejía le ha dedicado a Fernando Jaramillo:

- “Almorzar y cenar con sus amiguetes, posar en la tele, conspirar con Serpa contra RJ, lagartear y pantallar. Un completo inútil!!”.

- “El “coctelero” Jaramillo fue dictatorial contra DIM en el partido contra Jaguares. Blandito y complaciente con Junior y Millonarios. No es equitativo, tiene raseros diferentes y se le nota su afán por quedar bien con Serpa. Es ignorante y servil”

- “El lagarto coctelero que preside la Dimayor ya se enteró de lo qué pasó ayer en Ibague? Y ya hay alguna comunicación oficial o seguirá haciéndose el tonto en ese fútbol de opereta que dice manejar? Un inútil pantallero”