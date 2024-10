Eduardo Pimentel ‘se lavó las manos’ y ‘culpó’ a su hijo por la petición a la Dimayor

La Dimayor aceptó la petición de Boyacá Chicó de otorgarles la victoria por el escritorio sobre Medellín, hecho que levantó mucha polémica y comentarios, especialmente, contra Eduardo Pimentel. No obstante, él dejó claro que no tuvo nada que ver y le atribuyó el proceso a su hijo.

Para poner en perspectiva del caso, es necesario remontarnos al pasado lunes 21 de octubre, cuando Medellín no pudo llegar al Estadio La Independencia de Tunja por un paro campesino, así que le pidieron a la institución ‘ajedrezada’ reprogramar el partido un día.

Boyacá Chicó aceptó, pero a la media noche de ese mismo día, presentó una carta a la Dimayor pidiendo que les dieran los puntos sin siquiera jugar el partido. El ente rector del fútbol colombiano dijo que no iba a tomar una decisión, así que el partido se disputó y Medellín ganó cuatro goles por uno.

Dimayor finalmente decidió darle los puntos, entonces Eduardo Pimentel reaccionó, habló con Blu Radio y dejó claro que él no fue quien hizo ‘la jugadita’, sino que fue su hijo Nicolás, quien actualmente preside la institución de Boyacá Chicó.

“Esto es un éxito de mi hijo, de Nicolás, él es el gerente y presidente de la institución en este momento. Él solamente me hizo las consultas del caso y yo hice una guía de la situación”.

A pesar de las críticas, Pimentel hizo hincapié en que él entendía la situación, pero debieron avisarle con más tiempo de anticipación:

“Nosotros no tenemos problema en ayudar al Medellín si nos avisan con anticipación y así no realizar todo el engranaje de un partido, pero si a mí me van a avisar media hora antes, yo pregunto cómo así que aplazado”.