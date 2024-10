Eduardo Pimentel comparó al presidente de la Dimayor con Gustavo Petro: “como mejor le convenga”

Una nueva polémica se despertó en el fútbol colombiano debido a que Boyacá Chicó le pidió a la Dimayor que le otorgaran la victoria sobre Independiente Medellín en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, pese a que habían llegado a un acuerdo para aplazar el compromiso.

El ente rector del fútbol colombiano dejó claro que el partido debe jugarse, hecho que desató la furia de Eduardo Pimentel, dueño del conjunto ‘ajedrezado’, quien comparó a Fernando Jaramillo con Gustavo Petro.

Resulta que la Dimayor emitió un comunicado durante la tarde de este martes 22 de octubre donde explicaron la situación de Boyacá Chicó, equipo que no parecía tener problema en mover la fecha estipulada del partido contra Medellín para el día siguiente, pues los jugadores del equipo visitante no pudieron llegar al Estadio La Independencia debido a un paro campesino. No obstante, un día después, pidieron la victoria por el escritorio

De esta manera, la Dimayor dijo que no se pronunciaría respecto a la petición de la institución boyacense, entonces, el partido tendrá lugar en la noche de este martes 22 de octubre, específicamente, a partir de las 8:10 p.m.

Tal parece que esa no era la respuesta que esperaba Eduardo Pimentel, quien no ocultó su enojo tras conocer la decisión del ente rector del fútbol colombiano, así que se desquitó con Fernando Jaramillo (presidente de la Dimayor), a quien le hizo delicadas acusaciones y hasta lo comparó con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro.

“En el futbol, para que puedan entender mejor, Jaramillo es exactamente el mismo Petro Presidente, no le importan las normas, las leyes, ni los reglamentos, todo lo interpreta a su manera y como mejor le convenga”.